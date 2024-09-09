Представлен рестайлинговый Hyundai Alcazar

Трёхрядный кроссовер преобразился снаружи и внутри, подрос и обзавелся новым оборудованием. Как и прежде, модель предложена с бензиновым и дизельным двигателями на выбор.

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Дизайн рестайлингового паркетника Alcazar индийское подразделение Hyundai раскрыло в августе. А сегодня состоялась полноценная презентация, вдобавок компания объявила цены базовых версий. Напомним, под именем Alcazar в Индии с 2021 года производят и продают удлиненную Creta – такой кроссовер доступен с семи- или шестиместным салоном. «Короткую» же локальную Крету обновили в начале 2024-го, причем она изменилась не так, как модель в других странах: индийский пятиместный кросс получил более брутальный облик, тогда как на остальных рынках сейчас присутствует Creta с дизайном «под Tucson».

Следом за пятиместным SUV трехрядный Alcazar стал выглядеть внушительнее. При этом кроссовер по-прежнему имеет оригинальные радиаторную решетку, бамперы и задние фонари. А у ходовых огней Альказара собственная светодиодная начинка. Также расширена палитра цветов кузова, появились 18-дюймовые колеса нового дизайна (индийской Крете положены 16- или 17-дюймовые диски).

После рестайлинга длина Hyundai Alcazar увеличилась на 60 мм до 4560 мм, ширина теперь составляет 1800 мм (+10 мм), высота – 1710 мм (+35 мм). Колесная база не изменилась – 2760 мм. Для сравнения, размеры актуальной Hyundai Creta для Индии: 4330/1790/1635 мм, расстояние между осями – 2610 мм.

Передняя часть салона в целом такая же, как у Креты. Тут аналогичные новые передняя панель и блок управления климат-контролем, объединенные в табло виртуальная приборка и тачскрин мультимедийной системы. Справа от руля появилась «магнитная доска».

Во втором ряду шестиместного Hyundai Alcazar установили новые, более комфортные кресла с увеличенными подголовниками и отдельными подлокотниками (у дореформенного кроссовера между сиденьями расположена общая «тумба»). Площадка для беспроводной зарядки смартфонов задних пассажиров и пара USB-разъемов отныне размещены в торце центрального тоннеля (прежде были в той самой «тумбе»). Кроме того, у шестиместного Альказара вентиляция теперь имеется не только у передних сидений, но и у кресел, расположенных посередине.

В списке оборудования дорогих версий еще значатся панорамный люк в крыше, откидной столик с выдвижным подстаканником (крепится к спинке переднего пассажирского кресла), камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон.

Как и предполагалось, техника перешла с прежнего кроссовера. Hyundai Alcazar оснащается бензиновой турбочетверкой 1.5 T-GDI (160 л.с.) или турбодизелем 1.5 CRDi (116 л.с.). Оба двигателя работают в паре с шестиступенчатой механикой, бензиновому еще положена семиступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями, а дизелю – классический шестиступенчатый автомат. У индийской Креты те же моторы (но 1.5 T-GDI идет только с 7DCT), плюс для «короткого» SUV предусмотрен атмосферник 1.5 MPI (115 л.с.) в сочетании с 6МТ или вариатором. В Индии обе модели доступны исключительно с передним приводом.

Бензиновый рестайлинговый Hyundai Alcazar обойдется минимум в 1 499 000 рупий (около 1,6 млн рублей по текущему курсу), дизельный кроссовер стоит от 1 599 000 рупий (1,7 млн рублей). Любопытно, что дореформенный паркетник в последнее время стоил дороже – от 1 677 500 рупий (1,8 млн рублей). Впрочем, местные СМИ считают, что цены обновленного Альказара вскоре вырастут. Ну а Hyundai Creta с новым дизайном сейчас стоит от 1 099 900 рупий (1,2 млн рублей).

Трехрядный паркетник присутствует не только в Индии – его также продают в странах Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки. Однако в других регионах такой кроссовер представлен именно как удлиненная Creta – с приставкой Grand. Скорее всего, глобальный растянутый SUV обновится в следующем году.