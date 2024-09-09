Tesla оказался самым дешевым в обслуживании автомобилем за 10 лет

Исследование показало, что Tesla — лидер по экономии на обслуживании за 10 лет, в то время как Land Rover требует почти 19 тысяч долларов.

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Согласно исследованию Consumer Reports, проведенному в 2023 году, Tesla признана самым дешевым автомобилем в обслуживании за первые десять лет владения. Владельцы автомобилей Tesla тратят в среднем около 4 тысяч долларов на обслуживание за этот период, при этом на первые пять лет приходится всего 580 долларов. Это делает Tesla лидером среди всех автомобильных брендов по затратам на содержание, сообщает 32cars.ru.

На втором месте оказалась Toyota с затратами в 4,9 тысячи долларов за десять лет. Кроме того, американские бренды, такие как Buick и Lincoln, также показали хорошие результаты с относительно низкими расходами на обслуживание. Однако европейские бренды оказались менее экономичными. Владельцы автомобилей BMW, Mercedes и Porsche тратят на обслуживание от 9,5 до 14 тысяч долларов за десять лет. Лидером по дороговизне стал Land Rover, владельцы которого могут потратить до 19 тысяч долларов на содержание за этот срок.

Таким образом, исследование подтверждает, что японские и американские марки в целом дешевле в обслуживании, чем их европейские конкуренты, а Tesla лидирует по показателям экономичности.