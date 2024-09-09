В Китае готовится старт продаж MG 5

В Китае готовится стартовать на рынке представленный в августе 2024 года рестайлинговый седан MG 5. В России официально продаётся одноимённая модель, однако это совсем другой автомобиль.

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MG 5 - одноклассник Toyota Corolla: длина - 4715 мм, размер колёсной базы - 2680 мм. В ходе рестайлинга седану "подправили" переднюю часть, сделав её в стилистике старшего MG 7, сзади - иные фонари с секциями на крышке багажника и пересмотренный бампер.

Салону достались новые дефлекторы, мультимедиа и приборная панель с экранами диагональю 12,3 дюйма, селектор трансмиссии, площадка беспроводной зарядки на два смартфона, дверные панели.

Базовый атмосферник 1.5 (129 л.с.) семейства Mega Tech предложен с 5-ступенчатой "механикой" или вариатором. Турбомотор аналогичного объёма мощностью 181 л.с. работает в паре с "роботом".

В продаже MG 5 появится через несколько дней, цены на модель - 67 900-99 900 юаней (851 000-1 253 000 рублей). В России есть предложения дилеров, которые привозят дореформенную версию модели и предлагают за 2,53 млн рублей.