Россиянам, сообщающим о нарушениях ПДД, начнут платить 25% штрафа. В Татарстане на законодательном уровне утвердили порядок денежного поощрения пользователей системы «Народный инспектор». Постановление подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин. Глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин заявил: приложение запущено 9 сентября; граждане, которые помогают ГИБДД, смогут получить компенсацию в размере 25% от суммы штрафа.

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Обновлённый «Народный инспектор» позволит фиксировать нарушения ПДД на смартфон через специальную программу. Материалы будут направляться в ГИБДД для дальнейшего рассмотрения; для полноты картины можно записать тридцатисекундный ролик.

Очевидцы, которые записали нарушение, смогут получать до 50% от половины наименьшей суммы административного штрафа без учёта налогов и сборов. Деньги обещают зачислять безналично в течение 40 рабочих дней после вступления постановления в законную силу.

Глава Министерства цифрового развития РТ Айрат Хайруллин в беседе с главой РТ Рустамом Миннихановым заявил, что приложение уже запущено. Однако в реальности система проходит последние этапы модерации.

Зато опубликован «прейскурант»: за видео водителя с телефоном за рулём можно получить 435 рублей, за видео выезда на полосу встречного движения — 1440 рублей, за видео проезда через стоп-линию — 230 рублей, за видео проезда на красный свет — 300 рублей, за видео мотоциклиста без шлема или водителя без ремня безопасности — 300 рублей, за видео выгрузки отходов в неположенном месте — 1150 рублей.

Попытки запустить приложение «Народный инспектор» в России уже были, но из-за юридических нестыковок распространения такие системы пока не получили: законность выписывания штрафов по снимкам очевидцев сомнительна. Как острые моменты обошли в Татарстане, и смогут ли граждане действительно зарабатывать на нарушителях — покажет время.