За первую неделю сентября в России было продано 38 115 новых легковых автомобилей

Как сообщает "Автостат", с 1 по 7 сентября 2024 года в России было реализовано 38 115 новых легковых автомобилей. Эксперты агентства отмечают, что рекордный показатель продаж начиная с апреля.

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Лидером российской рынка до сих пор остается Lada. Дилеры отечественного бренда реализовали 8 028 машин с ладьей.

Далее идут Haval (5023 единицы) и Chery (4427 штук). В топ-10 также вошли Geely (4294 штуки), Changan (3035 штук), Omoda (1385 штук), Jetour (1069 штук), Exeed (1026 штук), Belgee (897 экземпляров) и Jaecoo (806 штук).

Ранее сообщалось, что автомобили GAC вошли в топ-10 самых востребованных в России в августе 2024 года в массовом сегменте. Компании удалось продать в августе 2 273 машины, что в 5,6 раза больше, чем год назад.

До этого "РГ" сообщала, что автомобили пяти марок подорожали в России в первую неделю осени.