Осенью в России начнутся продажи обновленного кроссовера Hongqi HS5

Марка Hongqi подтвердила, что осенью в России начнутся продажи обновленного кроссовера HS5.

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Премиальный автомобиль будет доступен в двух комплектациях: Comfort и Deluxe. Их цены составят 5 390 000 и 5 990 000 рублей соответственно. Дорестайлинговый HS5 предлагают у нас за 4,59 - 4,99 млн рублей.

Под капотом у модели двухлитровый мотор, который выдает 245 лошадиных сил и 380 Нм крутящего момента. В паре с ДВС будет работать 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. Разгон "сотни" - 7,7 секунды.

До этого "Китайские автомобили" отмечали, что самый доступный кроссовер бренда Hongqi - HS3 - получил подзаряжаемый гибрид. Старт продаж в КНР уже состоялся, цена HS3 PHEV - 159 800 юаней (около 2 млн рублей).

Модель оснащается связкой ДВС 1.5T на 166 л.с. и электродвигателя на 188 л.с. Литий-железо-фосфатный аккумулятор емкостью 18,4 кВт·ч от CATL позволяет проезжать на чистом электричестве 115 км (по циклу CLTC). "Смешанный" запас хода составляет 1100 км. Внешне гибрид отличается только шильдиком.

А не так давно - 3 сентября - во Владивостоке в рамках ВЭФ-2024 состоялся предпремьерный показ седана Hongqi L1.