На продажу выставлена "капсула времени" ВАЗ-2107 по цене базовой Lada Granta

На сайте "Авито" на продажу выставлен ВАЗ-2107 2009 года выпуска в состоянии нового авто и пробегом чуть больше двух тысяч километров.

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Автомобиль синего цвета оснащён 73-сильным двигателем объёмом 1.6 литра и механической коробкой передач. Из подробностей продавец указал лишь то, что автомобиль покупался отцу, судя по пробегу либо эксплуатировался совсем недолго, либо был просто доставлен до гаража. В пользу последней версии указывается факт наличия заводских пломб, которые бы в процессе эксплуатации были бы удалены.

Судя по слою пыли на автомобиле, который сфотографирован в гараже (говорит об условиях хранения), на нем не ездили очень давно.

Назначенная цена - 800 000 рублей. На тысячу меньше - рекомендованная розничная цена Lada Granta 2024 года выпуска.

ВАЗ-2107 по-прежнему является одним из самых популярных автомобилей на вторичном рынке России. По мнению эксперта Егора Васильева, у седана есть ряд преимуществ перед более дорогими и современными моделями.