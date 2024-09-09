Lucid анонсировал скорый выпуск двух новинок

Lucid представит кроссовер Gravity в конце года, а к 2026 году выпустит более доступную модель стоимостью ниже $50 000.

© Wikimedia Commons

Стартап Lucid Motors планирует расширить свою линейку электромобилей, представив кроссовер Gravity в конце этого года и более доступную модель среднего размера к 2026 году. Кроссовер Gravity с трехрядной компоновкой и запасом хода до 700 км призван усилить позиции компании на американском рынке, где кроссоверы пользуются большей популярностью, чем седаны, сообщает SPEEDME.RU.

Пока продажи первого автомобиля Lucid, седана Air, остаются скромными, компания надеется улучшить результаты благодаря новому кроссоверу. Gravity будет предлагать спортивные характеристики, пневматическую подвеску и 34-дюймовый экран над рулем. Цены на модель стартуют от $80 000. Более доступный кроссовер, который выйдет в 2026 году, будет стоить менее $50 000, что поможет компании увеличить объемы продаж и долю на рынке.