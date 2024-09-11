Новый Flying Spur стал самым мощным четырехдверным Bentley в истории

Компания Bentley представила новый Flying Spur. Седан обзавелся гибридной силовой установкой на базе «битурбовосьмёрки» 4.0, мехатроникой последнего поколения и впервые — креслами Wellness с микроподстройкой положения тела и встроенной системой терморегуляции. Пока «шпора» четвёртого поколения представлена только в «заряженной» версии Speed, способной разгоняться до первой «сотни» за 3,5 секунды.

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Седан Bentley Flying Spur, в отличие от двухдверки Continental GT, сохранил привычную «четырехглазую» оптику, но в «заряженной» версии Speed сменил могучий W12 6.0 на гибридную систему Ultra Performance. Её комбинированная отдача — 782 лошадиные силы и 1000 Нм крутящего момента. На электротяге «шпора» проезжает до 76 километров, общий запас хода достигает 830. Разгон до «сотни» у Flying Spur Speed занимает 3,5 секунды (было 3,8 с.). Максималка не указана, но у предшественника она была ограничена 333 километрами в час.

© Bentley

© Bentley

© Bentley

© Bentley

© Bentley

© Bentley

Стандартно седан оснащен 48-вольтовой системой подавления кренов, поворотным механизмом задних колес и дифференциалом повышенного трения — всё это часть комплекса Bentley Performance Active Chassis. Вдобавок на машине используется новый управляющий софт системы стабилизации, а статическая развеска по осям составляет 48.3:51.7 в пользу кормы. Амортизаторы — электронноуправляемые двухклапанные, с раздельными регулировками уровней сжатия от отбоя, что позволило сделать разницу между ездовыми режимами Comfort, Bentley и Sport более явной.

© Bentley

© Bentley

© Bentley

Визуальных отличий от предшественника тоже предостаточно: новые 22-дюймовые колеса в двух расцветках, тонированный внешний декор и аэродинамический пакет Styling Specification в цвете кузова или в видимом углеволокне. Внутри — сидения с новым профилем, отделка Dark Chrome Specification и новая графика приборной панели. Среди опций числятся кресла Wellness с микроподстройкой положения тела и встроенной системой терморегуляции. В целом всё то же самое, что у Continental GT, с десятками миллиардов возможных комбинацией цветов кузова, вариантов внешнего и внутреннего декора. Даже аудиосистем у Flying Spur три на выбор: стандартная, Bang & Olufsen и аудиофильная Naim, предлагающая восемь звуковых профилей.