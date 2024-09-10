Haval вернет на конвейер «старый» H6 под именем Classic Edition. Пресс-служба китайской марки объявила, что возобновит продажи «шестёрки» третьей итерации 10 сентября. В июне на рынок вышел Haval H6 четвёртого поколения, который представляет собой модернизированную версию образца 2020 года. Теперь решено параллельно продавать кроссовер в двух разных вариантах дизайна, просто «старый» вариант станут называть Classic Edition.

© Motor.ru

Чтобы избежать прямой конкуренции, Haval H6 Classic Edition предложат в единственной комплектации с базовым 1,5-литровым турбомотором (181 сила, 275 Нм). Впрочем, все необходимые опции останутся: цифровая приборная панель и медиасистема с 12,3-дюймовым тачскрином, мультируль, электрорегулировки водительского кресла, подогрев передних сидений и климат-контроль.

Сэкономить удастся за счёт отказа от проекционного экрана, систем контроля полосы и контроля «слепых» зон, предупреждения об открывании дверей, а также помощника при движении задним ходом. У обновлённого Haval H6 (четвёртого поколения) всё это есть в виде опции. Также Classic Edition не предложат с 2,0-литровым двигателем и полным приводом: для массовых продаж это лишнее.

Актуальный Haval H6 для рынка КНР стоит от 117 900 юаней (16,5 тысячи долларов). Ожидается, что H6 Classic Edition будет дешевле, хотя масштаб дисконта журналисты прогнозировать не взялись. Почти девять лет Haval H6 был абсолютным бестселлером среди кроссоверов на китайском рынке, но курс на электрификацию в концерне Great Wall взяли поздно, и сейчас паркетник уступает по продажам Tesla и BYD.