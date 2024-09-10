Италия добивается отмены запрета ДВС в Европе после 2035 года

Правительство Италии будет требовать скорейшей отмены принятого в прошлом году закона, который предписывает введение в 2035 году в странах Евросоюза запрета на продажу новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, работающими на ископаемом топливе. По мнению высших итальянских чиновников, эта нереалистичная цель в сочетании с продолжающимся глобальным замедлением спроса на электромобили подрывает здоровье европейского автопрома и может привести к экономической катастрофе.

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Начавшееся в прошлом году глобальное замедление спроса на электромобиля поставило под сомнение продвигаемую властями ЕС «зелёную» доктрину. Напомним, что в феврале прошлого года Европейский парламент одобрил закон о введении в 2035 году запрета на продажу новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, работающими на ископаемом топливе. Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA) и вышедшая из её состава корпорация Stellantis критиковали этот закон задолго до его принятия, а в свете обвала продаж «электричек» в Европе стало совсем уж очевидно, что закон этот оторван от реальности и с ним надо что-то делать.

Автоконцерны вынуждены строить свои планы, исходя из того, что им предписывают законы: многие крупные компании уже отказались от разработок новых моделей с ДВС и бросили все силы и средства на освоение «электричек», но реальность объяснила им, что это была большая ошибка. Настолько большая, что, например, концерн Volkswagen свалился в масштабный системный кризис, по сравнению с которым дизельгейт десятилетней давности может показаться пустяком. Слишком оптимистичная оценка перспектив электромобилей обернулась резким ухудшением финансовых показателей крупных компаний, а это прямая дорожка к массовым сокращениям, закрытиям заводов и даже банкротствам. С учётом того, что автопром является одним из столпов европейской экономики, власти отдельных стран решили, что пора перестать этот столп пилить.

Маттео Сальвини, лидер правой итальянской партии Лига Севера, занимающий пост министра инфраструктуры и транспорта Италии, заявил, что будет требовать от правительства Италии во главе с Джорджей Мелони и Еврокомиссии отмены либо корректировки закона о запрете новых автомобилей с ДВС после 2035 года. Под корректировкой понимается право каждой входящей в Евросоюз страны самостоятельно определять целесообразность запрета «углеводородных» моделей, исходя из текущих реалий рынка и состоянии экономки. Как сообщает Automotive News Europe, позицию Сальвини поддерживает министр промышленности Италии Адольфо Урсо — тот самый, что минувшей весной кошмарил марку Alfa Romeo за неитальяснкую сборку её нового кроссовера.

Усиление влияния правых партий в Германии может привести к скорому появлению подобных инициатив и в этой стране, но пока правительство Германии лишь обещает налоговые льготы корпоративным покупателям «электричек» — эта мера вряд ли всерьёз повлияет на ситуацию. До конца прошлого года Германия щедро субсидировала покупки электромобилей частными клиентами, благодаря чему скидка могла достигать 9000 евро.

Отмена этих субсидий, разумеется, ускорила обвал спроса на электромобили, но у него были и вполне объективные причины, в том числе перенасыщение рынка и слишком высокие цены, обусловленные инфляцией и повышением законодательных требований к оснащению новых машин. Ещё одна веская причина назревающего кризиса — размывание так называемого среднего класса в обществе: даже в относительно богатой Германии многие семьи, которые раньше могли позволить себе купить новый автомобиль, сегодня в лучшем случае берут в кредит подержанный или «донашивают» тот, что у них есть. В общем, как-то не до «электричек» пока, на повестке дня стоят куда более насущные вопросы о выживании здесь и сейчас, а не в 2035 году или далёком 2050-м, когда Европа мечтает стать полностью углерод-нейтральной.