Младший кроссовер Avatr 07 от Changan встал на конвейер

Новый паркетник будет доступен как с гибридной установкой, так и в виде полноценного электрокара. Продажи стартуют в конце текущего месяца.

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Дизайн кроссовера Avatr 07 сама марка поэтапно раскрыла в мае-июне, а публичную премьеру новинка справила в конце августа на автосалоне в Чэнду. Теперь же объявлено о начале серийного выпуска. Одновременно стала известна дата выхода паркетника на домашний рынок: приобрести «семерку» можно будет с 26 сентября. Напомним, бренд Avatr – это совместный проект Changan, IT-гиганта Huawei и производителя аккумуляторов CATL. Кроссовер 07 станет третьей массовой моделью в линейке: он присоединится к SUV под именем Avatr 11 и седану Avatr 12. К слову, в гамме еще есть спецверсии на базе машин со старшими индексами.

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Облик Avatr 07 выполнен в фирменном стиле марки, среди фишек экстерьера – мудреная головная оптика и задние фонари в виде узких полосок. У основания капота есть цифровая панель: на нее можно проецировать приветствие или незамысловатую анимацию.

При этом «семерка» имеет полноценный пятидверный кузов, тогда как у кроссовера Avatr 11 крышка багажника поднимается без заднего стекла (как у седана). Для младшего паркетника предусмотрены лидар и камеры вместо наружных зеркал.

Впрочем, судя по фото, сделанным на заводе, в первой партии все же будут машины с привычными зеркалами. Длина Avatr 07 равна 4825 мм, ширина – 1980 мм, высота – 1620 мм, колесная база – 2940 мм. Для сравнения, размеры Avatr 11: 4880/1970/1601 мм, расстояние между осями – 2975 мм.

Внутри новый кроссовер тоже подражает старшим моделям. В салоне – «сплющенный» руль, табло под лобовым стеклом почти на всю ширину передней панели (у машин с камерами вместо зеркал есть дополнительные дисплеи по бокам того самого табло), гигантский планшет мультимедийной системы и двухэтажный центральный тоннель. Разумеется, вся электроника – от Huawei.

Известно, что Avatr 07 предложат в виде гибрида или электрокара (Avatr 11 и Avatr 12 – это только «электрички»). В состав установки гибридной «семерки» входит бензиновый турбомотор 1.5 (работает в режиме генератора), у такого паркетника две модификации: с 314-сильным электромотором на задней оси и двухмоторным полным приводом, суммарная отдача второго варианта – 492 л.с. Электрический кроссовер также будет доступен как с задним (343 л.с.), так и с полным приводом (598 л.с.). Китайские СМИ пишут, что гибриду досталась батарея емкостью 39 кВт*ч, только на электротяге такой кроссовер сможет проехать 220-230 км (в зависимости от версии) по циклу CLTC. У электрокара якобы аккумулятор на 82 кВт*ч, его дальнобойность варьируется в пределах 610-650 км.

Цены узнаем в конце сентября. К примеру, электрический кроссовер Avatr 11 на родине сейчас стоит от 300 800 юаней, что эквивалентно около 3,8 млн рублей по актуальному курсу.

Бренд Avatr представлен и за пределами Китая. В частности, недавно марку вывели на рынок Ближнего Востока, вдобавок ее модели планируют продавать в странах Латинской Америки. Не исключено, что впоследствии Changan решит официально поставлять автомобили Avatr и в Россию (сегодня у нас присутствуют «параллельные» машины).