Флагманский седан BYD Han модернизирован на фоне падения продаж

BYD Han выпускается с 2020 года и по меркам быстро обновляющегося китайского авторынка уже считается ветераном — его активно теснят более молодые конкуренты.

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В целом дела у BYD идут хорошо, марка по-прежнему лидирует на китайском рынке, её продажи с января по июль текущего года, по данным CAAM (Китайская ассоциация автопроизводителей), составили 1 599 346 автомобилей (+21,3% по сравнению с АППГ), но конкретно флагманский седан BYD Han сдаёт позиции: за тот же период он разошёлся тиражом 111 075 шт. (-9,6%). Сегодня в Китае представлен обновлённый вариант этой модели, общий объём продаж которой с момента начала производства превысил 800 000 шт. К 2025 модельному году BYD Han стал не только лучше, но и дешевле: цены снижены на все модификации, кроме базовой электрической.

BYD Han по-прежнему предлагается как в виде электромобиля, так и в виде plug-in гибрида, но снаружи версии с разными силовыми установками ничем, в сущности, друг от друга не отличаются. В топовых комплектациях над лобовым стеклом появился выступ с лидаром — он необходим для работы усовершенствованных электронных ассистентов водителя и автопилота.

Передняя подвеска прежняя — типа McPherson, а задняя «многорычажка» у седана новая, она позволила улучшить плавность хода и управляемость. Электрические версии переведены с 400-вольтовой на 800-вольтовую архитектуру. Основные размеры седана не изменились: габаритная длина — 4995 мм, ширина — 1910 мм, высота — 1495 мм, колёсная база — 2920 мм. Штатные колёса — 18- либо 19-дюймовые.

Дизайн салона прежний, но обновлена бортовая электроника и улучшены материалы отделки. До 2,5К увеличено разрешение 15,6-дюймового мультимедийного экрана. Штатная аудиосистема Dynaudio насчитывает 12 громкоговорителей. Передние кресла в дорогих версиях имеют несколько программ работы встроенных массажёров, а фирменная система ароматизации воздуха предлагает палитру из нескольких природных запахов — дождь, горы, летний бриз, морская соль и т.д.

Plug-in гибридные версии седана получили новую, более энергоэффективную силовую установку BYD DM пятого поколения: спереди под капотом находятся 1,5-литровый бензиновый турбомотор (115 л.с., 225 Нм), электромотор (272 л.с., 315 Нм) и электромеханический вариатор, ведущие колёса — передние. До 100 км/ч гибридный BYD Han разгоняется за 6,9 с, максимальная скорость — 200 км/ч. Ёмкость тяговой батареи не раскрыта, но известно, что на одной зарядке без включения ДВС автомобиль может проехать 125 км по циклу CLTC.

Электрические версии BYD Han тоже переднемоторные и переднеприводные, максимальная отдача электромотора в зависимости от модификации составляет 204 л.с. и 310 Нм, 228 л.с. и 350 Нм либо 245 л.с. и 350 Нм, при этом у всех разгон до «сотни» занимает 7,9 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 185 км/ч. Ёмкость батареи — 60, 72 либо 85 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 506, 605 и 701 км по циклу CLTC соответственно. Прежде в гамме BYD Han была ещё двухмоторная полноприводная электрическая версия, но для седана 2025 модельного года такая пока не заявлена.

Гибридный BYD Han 2025 модельного года в зависимости от оснащения стоит в Китае от 165 800 до 225 800 юаней (от 2,08 млн до 2,83 млн рублей в переводе по текущему курсу), электрический — от 179 800 до 235 800 юаней (от 2,25 млн до 2,96 млн рублей).