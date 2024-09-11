Анонсирован новый кроссовер Volkswagen Tayron

В плане дизайна европейский паркетник будет перекликаться с Tayron следующего поколения для КНР, внешность которого уже рассекречена. Премьеру предназначенный для Старого Света кроссовер справит в октябре.

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Кроссовер с именем Tayron в гамме Volkswagen присутствует с 2018 года, изначально он был задуман в качестве эксклюзивной модели для китайского рынка. Однако в новом поколении паркетник решено сделать глобальным: пятидверку с таким названием только что анонсировал европейский офис концерна. В Старом Свете Volkswagen Tayron придет на смену удлиненному VW Tiguan Allspace.

Более того, предполагается, что аналогичный свежий кроссовер будут продавать и в Северной Америке – но под привычным именем Tiguan. Напомним, в Европе «истинный» Тигуан перешел в новое поколение еще в 2023-м, в Китае – в году нынешнем. А вот на североамериканском рынке пока еще представлен старый VW Tiguan, причем он как раз повторяет прежнюю растянутую версию Allspace.

На данный момент марка продемонстрировала лишь несколько тизеров европейского VW Tayron. Паркетнику достанутся оригинальные фары и бамперы. При этом, как и у Тигуана, у удлиненного кроссовера будет единая плашка задних фонарей, хотя и с другой диодной начинкой. Также объявлено, что Volkswagen Tayron предложат в семиместном исполнении. Полностью кроссовер раскроется 10 октября.

Между тем еще в августе в Сеть слили сертификационные снимки китайского Volkswagen Tayron нового поколения, плюс стали известны его основные характеристики. К слову, следующий паркетник там получит к имени приставку в виде буквы L. Так вот, судя по тем фото, в плане дизайна экстерьера евроверсия будет перекликаться с «китайцем».

Согласно сертификату, длина китайского нового VW Tayron L равна 4684 мм (с пакетом R-Line – 4695 мм), ширина – 1854 мм, высота – 1685 мм, колесная база – 2791 мм. Для сравнения, размеры нынешнего европейского VW Tiguan: 4539/1842/1639 мм, расстояние между осями – 2680 мм.

В Китае для Tayron L пока заявлены чисто бензиновые версии с турбомоторами 1.5 TSI (160 л.с.) и 2.0 TSI (186 или 220 л.с.). В Европе же удлиненный паркетник наверняка будет доступен с гибридными установками.