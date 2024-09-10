Эксперты назвали лучшие шипованные шины, которые можно купить

«Авторевю» опубликовал сравнительный тест 16-дюймовых шипованных шин. Издание провело на Дмитровском полигоне испытания семи комплектов шипованных покрышек размерности 205/55 R16 — это продукция марок Formula, Kumho, Linglong, Maxxis, Sailun, Triangle и Yokohama.

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Победителем теста стали шины Yokohama iceGuard iG65, которые производятся на липецком ­заводе японской компании: они уверенно выступили во всех «ледяных» дисциплинах. Модель заработала 9,05 балла. Из минусов эксперты назвали недостаточный уровень комфорта.

Второй результат — за дорогими китайскими Linglong Green-Max Winter Grip 2, что удивили количеством шипов: в 16-дюймовой шине оказалось 252 «зацепа». Что интересно, китайская новинка не смогла показать лучших результатов, но продемонстрировала хороший баланс свойств. Итог — 8,35 балла.

Производимые на российских заводах компании Pirelli покрышки Formula Ice предлагают хорошее сочетание цены и качества, набрав 8,15 балла. Однако эксперты пожаловались на шумность продукта: как показали тесты, гул протектора особенно навязчив на городских скоростях (до 60 км/ч).

И продолжая шинную тему. У покрышек «Белшина» появилось серьёзное преимущество: белорусский производитель модернизировал свою продукцию.