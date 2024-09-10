Коллекция старых Alfa Romeo отправилась на свалку

Несмотря на свою репутацию ненадежных, классические Alfa Romeo — это не те автомобили, которые вы ожидаете найти на свалке. Но прямо сейчас свалка в США недалеко от Детройта просто кишит ими. Что же произошло?

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Пара десятков классических Alfa Romeo разных моделей хранятся на стоянке US Auto Supply в Стерлинг-Хайтс, штат Мичиган, в районе Большого Детройта. Состояние автомобилей оставляет желать лучшего, но это всё ещё довольно редкие для США модели.

Мы можем идентифицировать несколько Spider, 164 и по крайней мере одну Alfetta. Также среди них есть Giulia TI, что подтвержденная человеком, который знает эти машины лучше всех — их бывшим смотрителем Дином Расселом.

Рассел управляет местной мастерской под названием Trail Auto, которая занимается обслуживанием Alfa Romeo. Там эти автомобили и хранились до недавней ссоры с городскими властями. В итоге автомобили были увезены по решению суда после спора о зонировании, но у Рассела есть документы на них, и он намерен вернуть их.

На самом деле, неважно, кто завладеет в конечном счёте всем этим сокровищем, самое главное, чтобы детали попали к тем, кому они нужны.