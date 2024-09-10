Автовладельцам рассказали, что нужно заменить в автомобиле осенью

Эксперт НПК "Автоприбор" Алена Власова рассказала о том, что в осенний период водителям рекомендуется провести замену щеток дворников.

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По ее словам, летом они подвергаются серьезному износу из-за воздействия ультрафиолета и пыли, что снижает качество их работы.

Власова отметила "Газете.ru", что некорректная работа стеклоочистки снижает обзорность и угрожает безопасности движения.

Специалист добавила, что среди признаков износа щеток - остатки воды и неочищенные участки на лобовом стекле, скрип и стук во время работы. При выборе щеток надо следовать рекомендациям автопроизводителя, заключила Власова.

Ранее автоэксперт Сергей Буров заявил осенью, что нужно проверить аккумулятор, оценить состояние тормозной системы, шин, системы охлаждения.

А Вадим Стрельбицкий рассказал, что нужно проверить в машине после покупки.