На границе России и Китая огромные пробки из-за ввоза машин

Фуры и автовозы ждут оформления на самых крупных пунктах пропуска «Забайкальск» и «Благовещенск – Хэйхэ» со стороны КНР от семи до десяти дней, хотя в штатном режиме эта процедура занимает максимум 24 часа. По данным Shuttle Logistic, сейчас на этих двух пунктах объём поставок транспортных средств увеличился на 50%, а некоторых видов техники — более чем в два раза, сообщают «Известия».

По словам президента Ассоциации автомобильных грузоперевозчиков и экспедиторов Вадима Филатова, за месяц средний срок ожидания в электронной очереди на МАПП «Забайкальск» увеличился в два раза — до 11 дней. И если китайский партнер не успел доставить груз к приграничной территории в нужный срок, придётся снова регистрироваться в очереди, что увеличивает время ожидания в разы.

Руководитель отдела закупок по международным перевозкам FM Logistic в России Евгений Дятлов объясняет пробки на погранпереходах ростом поставок техники из Китая перед повышением ставок утилизационного сбора, которое намечено на 1 октября. Почти 70% от общего объёма поступающих через границу грузов составляют транспортные средства и спецтехника — легковые и грузовые автомобили, автобусы, строительные машины и все виды транспортных средств, которых может коснуться повышение. По словам Дятлова, грузы на границе оформляют оперативно. Проблема с нехваткой «окон» для заезда, дефицит инспекторов таможни и нет свободных мест на стоянках.

Стоит отметить, что Федеральная таможенная служба уже предприняла меры, чтобы не создавать заторы на российской стороне. Обязательное оформление транзитных таможенных операций будет происходить не на таможне, а на ближайших складах временного хранения. Будет использована процедура предварительного информирования вместо транзитного декларирования. Сейчас на российской стороне пробок нет подтвердили в ФТС. Так, 5 сентября в 22.20 по местному времени на российском таможенном посту оформлялось 21 транспортное средство.

Замгендиректора по логистике 3PL-оператора NC Logistic Артем Васканян объясняет, что значительный рост потока техники через границу связан с созданием запасов по актуальным тарифам, что позволит растянуть рост цен до конца года.

По мнению коммерческого директора федеральной транспортной компании «Скиф-Карго» Михаила Коптева, заторы не исчезнут до 1 октября, так как объёмы поставок будут только увеличиваться. С большой вероятностью, они не исчезнут и после этой даты. Кроме того, в Китае сейчас есть дефицит контейнерного оборудования, почему там перешли на автодоставку грузов, а это повлекло увеличение грузопотока через МАПП между РФ и Китаем. Но и это не все причины заторов. С 1 по 7 октября в Китае будут выходные в связи с празднованием Дня образования КНР. Поэтому многие компании стараются завести больше товаров до этого времени. Везти грузы из Китая морем и железной дорогой стало значительно дольше — до 60 дней, что автоматически делает доставку автотранспортом более выгодной.