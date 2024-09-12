BMW тестирует кроссовер X5 в новом кузове

По предварительным данным, мировая премьера следующего «икс пятого» пройдёт в первой половине 2026 года.

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Баварский производитель начал выпускать кроссовер X5 в 1999 году. Модель актуального четвёртого поколения была представлена в 2018-м, а обновление этот SUV пережил в феврале 2023-го. Известно, что сейчас компания занимается разработкой «икс пятого» следующей генерации. У «пятого» кроссовера будут версии как с полностью электрической «начинкой», так и с двигателями внутреннего сгорания.

Ранее в объективы фотошпионов попадались прототипы будущей модели, но тогда это были «электрички», которые, скорее всего, на рынок выйдут с собственным индексом BMW iX5. Теперь же на дорогах общего пользования в южной части Европы был замечен тестовый автомобиль с ДВС, причём в топовой версии M60e xDrive. Снимками с нами поделились коллеги из испанского издания Motor.es.

Детали экстерьера автомобиля пока что тщательно спрятаны не только с помощью маскировочной плёнки, но и за счёт накладок, различных временных элементов, которые очевидно не останутся у серийного BMW X5 нового поколения. Не исключено, что на дороги пока отправили тестовый мул. Можно предположить, что у серийной модели будет другая головная оптика и фонари, оформленные в соответствии с новым фирменным стилем «ноздри» радиаторной решётки, иной дизайн нижней части обоих бамперов.

Исполнение M60e xDrive окажется чем-то средним между «обычными» версиями нового X5 и «заряженным» кроссовером X5 M. Ожидается, что этот вариант будет оснащаться подключаемой гибридной установкой. По данным издания, в основу PHEV-системы ляжет 3,0-литровая бензиновая битурбошестёрка, которая будет работать в тандеме с электромотором и литий-ионным аккумулятором (вероятно, его ёмкость превысит 15 кВт*ч). Дальнобойность при движении только на электротяге может превысить 75 км.

По предварительным данным, совокупная отдача гибридной системы будущего полноприводного кроссовера BMW X5 M60e xDrive составит около 570 л.с. В пару предложат восьмиступенчатую ​​автоматическую коробку передач. Отметим, такая PHEV-установка есть в гамме актуального седана BMW 7 series, который дебютировал весной 2022 года.

Ожидается, что мировая премьера следующего «икс пятого» состоится в первой половине 2026 года, однако точной даты дебюта новинки пока нет. До обнародования ценника, даже ориентировочного, пока тоже далеко. Стоимость актуального кроссовера BMW X5 на домашнем рынке, в Германии, стартует с отметки 89 900 евро (эквивалентно примерно 9,04 млн рублей по текущему курсу), а за «горячий» вариант X5 M просят не менее 118 600 евро (около 11,93 млн рублей).

Напомним, в середине прошлого месяца баварская компания представила первый в истории гибридный универсал BMW M5 Touring. В продажу эта новинка поступит в ноябре текущего года.