СМИ: некоторые машины Jeep могут загореться даже при выключенном зажигании

Более 780 тыс. внедорожников и пикапов Jeep 2021—2023 годов выпуска могут загореться даже при выключенном зажигании.

Об этом информирует ABC News.

По данным телеканала, американцам рекомендуют парковать свои джипы на улице, подальше от домов.

Отмечается, что регуляторы автомобильной безопасности США расследуют подобные сообщения.

Ранее компания Boeing заявила, что приостановила полёты испытательных лайнеров 777X после обнаружения повреждений в конструкции одного из них.