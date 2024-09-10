"Автодор" планирует нанести музыкальную разметку на дорогах России

Госкомпания "Автодор" намерена внедрить в России "музыкальную разметку" на дорогах. Эта технология будет оповещать водителей о смещении автомобиля к обочине с помощью звуковых сигналов, рассказал председатель правления "Автодора" Вячеслав Петушенко изданию "Коммерсантъ".

© Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

"Уже давно практикуется использование шумовых полос, которые предупреждают водителей о приближении к краю дороги. Наши специалисты создали программное обеспечение, позволяющее наносить разметку таким образом, чтобы при проезде возникал эффект мелодии. В текущем году планируем протестировать такую разметку на участке автомагистрали М-11", - сообщил председатель правления "Автодора" Вячеслав Петушенко.

На границе России и Китая огромные пробки из-за ввоза машин

Эксперты отмечают, что музыкальная разметка является перспективным методом повышения безопасности дорожного движения. Она уже применяется в ряде стран, включая Японию и европейские государства, и демонстрирует свою эффективность.

По словам Петушенко, помимо внедрения музыкальной разметки, "Автодор" продолжит использовать и другие инновационные решения, такие как шевроны для определения безопасной дистанции на трассах. 4 сентября в Подмосковье водитель заснул за рулем и наехал на лавочку с пенсионерами. В результате ДТП они с телесными повреждениями были доставлены в медицинское учреждение.