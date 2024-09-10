Эксперт рассказал, как выбрать надежный Hyundai Tucson с пробегом

Один из вариантов, когда нужен надёжный кроссовер при бюджете до 2 млн рублей, - корейский Hyundai Tucson. На его стороне - проверенные агрегаты, относительно доступные запчасти и станции с мастерами, знающими этим авто (так как кроссовер продавался в РФ официально). Какой Hyundai Tucson выбрать, рассказал эксперт "За рулём" Сергей Зиновьев.

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В обозначенный бюджет 1,9 млн рублей вписываются машины 6-9 лет, в том числе рестайлинговые, с пробегами 100-150 тысяч км.

Оптимальным выбором эксперт называет атмосферный мотор G4NA 2.0 (150 л. с.) в паре с МКП или гидроавтоматом A6MF1. Двигатель доступен в комплектациях в том числе с системой полного привода, но у таких Tucson пробеги будут больше.

"Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тысяч км", - говорит Зиновьев.

Из проблем отмечаются хандрящая электрика, правда, ремонт доступный и недорогой в большинстве случаев, слабоватая ходовка и рулевая рейка. Кузов может иметь незначительные следы коррозии.

Ранее "РГ" рассказывала, что Hyundai Tucson вошёл в число лидеров по надёжности в рейтинге J.D. Power.