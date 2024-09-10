В России наладят выпуск новых гибридных пикапов

Российский автопроизводитель «Соллерс» планирует включить в свой модельный ряд гибридные пикапы. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова.

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«Совсем недавно говорили с «Соллерсом» о перспективах электрификации их модельного ряда. Они как раз хотят внедрить гибридную технологию для своих пикапов. Я считаю, что гибриды в России гораздо перспективнее электрокаров, особенно для тех, кто живет за чертой больших городов. Поэтому поддержка спроса на них в какой-то форме в ближайшее время точно появится», - сказал Мантуров.

Сейчас автопроизводитель выпускает пикапы ST6 на бывшем заводе Mazda во Владивостоке. Автомобиль представляет собой ребрендинговую китайскую модель JAC T6. Пятиместный пикап оснащается бензиновым силовым агрегатом мощностью 176 л.с. Машина получила шестиступенчатую механическую коробку передач и систему полного привода. Конструкция кузова машины — рамная. Размеры грузового отсека составляют 1520х1520х470 мм, грузоподъемность версии равна 820 кг. Максимальная скорость — 150 км/час.

Пикап доступен в двух комплектациях — Base и Comfort. В базовое оснащение пикапа входят две подушки безопасности, кондиционер, круиз-контроль, бортовой компьютер, аудиосистема, электрические регулировки боковых зеркал и электростеклоподъемники, подогрев передних сидений и задние датчики парковки. В версию Comfort входят мультимедийная система с шестью динамиками и большим сенсорным экраном, а также камера заднего вида.