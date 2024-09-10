Lada Aura столкнется со сложной конкуренцией с китайскими седанами

Бизнес-седан Lada Aura, серийное производство которого должно начаться в этом месяце, придется столкнуться со сложной конкуренцией с китайскими седанами. В связи с этим основная часть продаж будет приходиться на госсектор, считает главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков.

По его словам, локомотивом спроса на эту машину будут госструктуры и окологосударственные компании.

"Насколько я знаю, спрос со стороны госсектора на Lada Aura высок", - цитирует Кадакова "Газета.ru".

Эксперт полагает, что выбор в сторону Lada Aura также будут делать россияне, которые любят классику в машинах и не отдают предпочтение только иностранным брендам.

Ранее сообщалось, что новая модель АвтоВАЗа будет стоить от 2,6 млн рублей. Впрочем, официально АвтоВАЗ эту цену не подтверждал.

Lada Aura кроме топового оснащения отличается от обычной Vesta длиной колесной базы, которая увеличена на 250 мм, что позволяет с комфортом разместиться задним пассажирам даже очень высокого роста.