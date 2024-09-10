Эксперт назвал пять самых опасных звуков в машине

Директор по послепродажному обслуживанию "Автодом Алтуфьево" Роман Тимашов назвал "Российской газете" пять самых опасных звуков в автомобиле.

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"К опасным звукам в автомобиле можно отнести следующее:

1. Стук в ДВС на холодном и прогретом двигателе, вызванный износом коленчатого вала и поршневой группы. Если стук дополнительно сопровождается миганием сигнализатора низкого давления масла (красная лейка), автомобиль необходимо заглушить и вызвать эвакуатор.

2. Вой трансмиссии, усиливающийся с набором скорости. Звук, исходящий от переднего или заднего моста, КПП (АКПП).

3. Скрип, скрежет тормозных механизмов, свидетельствующий о полном износе тормозных накладок.

4. Щелчки при движении с вывернутыми колесами, связанные с разрушением ШРУС.

5. Сильный стук подвески при наезде на минимальное препятствие. У этого звука большое количество причин, но чаще всего - это износ шаровых опор, стоек и втулок стабилизатора.

Если стук появился внезапно, то необходимо самостоятельно осмотреть автомобиль на предмет попадания посторонних предметов в колеса или подкапотное пространство. После медленно двигаться в сторону СТО для профессионального осмотра и диагностики. Если звуки вас пугают и усиливаются при наборе скорости, маневрах, увеличении оборотов ДВС, то лучше вызвать эвакуатор.

Если прогрессирующий звук проявляется изо дня в день, пропадает "на холодную или горячую", то рекомендуется качественная диагностика на СТО.

Дабы избежать появления опасных звуков, следует перед поездкой осматривать автомобиль снаружи на предмет посторонних звуков, состояния шин и наличия масляных луж. Немало важный пункт - планово проходить обслуживание на СТО и следовать рекомендациям механика", - отметил специалист.