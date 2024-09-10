Mitsubishi Pajero Sport готовится к смене поколения

В марте 2024 года компания Mitsubishi представила обновлённый Pajero Sport, а теперь, судя по всему, японцы готовят Pajero Sport следующего поколения. Фото прототипа опубликовал сайт Carscoops.

© Российская Газета

В ходе модернизации в начале этого года внедорожник практически не изменился внешне, получил иной руль, пару новых опций, а главным пунктом программы обновления стало внедрение турбодизеля 4N16 объемом 2,4 литра от нового L200/Triton и 6-ступенчатого автомата Aisin, которым, к слову, заменили, 8-диапзаонную АКП.

© Российская Газета

В новой генерации Pajero Sport и L200 будут перекликаться куда больше: судя по фото, внедорожнику готовят аналогичный передок с двойным рядом оптики, новым дизайном решётки радиатора. Салон тоже осовременят и минимум на 90% унифицируют с донорским пикапом. Это означает, что появится больше мягкой отделки, пластик станет качественнее. К слову, у L200 остались аналоговые приборы даже в топ-версиях, получит ли цифровую приборку новый Pajero Sport, пока неизвестно.

Возможно, турбодизель 4N16 будет представлен в нескольких вариантах форсировки, как на L200: 150, 184 и 204 л.с. Тогда можно надеяться на версии с МКП, но если на пикапе их наличие оправдано, то на Pajero Sport - вопрос.

Уверенно можно говорить о внедрении ЭУР, который позволит оснастить Pajero Sport адаптивным круиз-контролем.

Дебют нового Mitsubishi Pajero Sport ожидается в следующем году, скорее всего, это произойдёт не раньше второй половины 2025-го.

В ближайшее время Mitsubishi представит обновлённый Outlander.