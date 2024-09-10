Автосервисы сильно завышают цены на запчасти для ремонта авто

Недобросовестные сотрудники автосервисов нередко серьезно завышают цены на запчасти и услуги по ремонту и обслуживанию автомобиля. Об этом сообщает radiosputnik.ru со ссылкой на автомобильного эксперта Дмитрия Попова.

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«Спекулянты утверждают, что надо обязательно поставить на автомобиль оригинальные запчасти, что они имеют какой-то доступ к запчастям. Чувствуя свою монополию на оригинальность запчастей и на ремонт автомобиля, спекулянты задирают цену и таким образом получают сверхприбыль», — сказал Попов.

По его словам, бороться с такими спекулянтами просто. Вместо оригинальных запчастей можно установить на авто аналоги хорошего качества. Кроме того, если ремонт машины не срочный, можно поискать другой автосервис.

До этого стало известно, что в России за год средняя стоимость оригинальных запчастей для китайских автомобилей выросла на 45%.

В августе 2023-го средний ценник на детали составлял 44 тыс. рублей. Через год показатель увеличился до 63 тыс. рублей. Например, стоимость колесного диска подскочила на 35,8%, до 23,3 тыс. рублей, заднего крыла - на 35,4%, до 151,2 тыс. рублей, переднего бампера - на 70,9%, до 34,8 тыс. рублей, а передней правой двери - на 73%, до 110,5 тыс. рублей.

При этом капот подорожал на 62,3%, до 85 тыс. рублей, лобовое стекло - на 25,5%, до 52,1 тыс. рублей, решетка радиатора - на 42,1%, до 61,4 тыс. рублей.