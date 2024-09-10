Dodge выпустил новую спецверсию Durango с двигателем V8

Кроссовер Dodge Durango SRT Hellcat обзавелся «акульей» версий. Новинка получила имя Hammerhead, она выделяется темно-синим кузовом Night Moves, обивкой сидений кожей Hammerhead Grey Laguna и декоративными вставками из прессованного углеволокна. В движение вседорожник приводит двигатель V8 6.2 HEMI Hellcat мощностью 720 лошадиных сил.

© Motor.ru

Компания Dodge выпустила очередную спецверсию Durango, приуроченную к 20-летию кроссоверов с «восьмерками» HEMI.

Она называется SRT Hellcat Hammerhead, по салону из кожи Hammerhead Grey Laguna, и стоит 113 720 долларов, что соответствует 10,3 миллиона рублей. Под капотом «молотоголового» стоит компрессорный V8 6.2 HEMI Hellcat, развивающий 720 лошадиных сил и 875 Нм крутящего момента. С ним до 60 миль в час (97 км/ч) кроссовер разгоняется за 3,5 секунды, четверть мили проезжает за 11,5. Максимальная скорость — 290 километров в час.

Светло-серая обивка сидений в Durango SRT Hellcat Hammerhead соседствует с кузовом цвета морских глубин. Кроссоверу полагаются 20-дюймовые колеса, черный сатинированный капот, полированные насадки выхлопа, тормоза Brembo с шестипоршневыми суппортами и особая отделка салона. Здесь использован прессованный углепластик, «черный хром», замша и акценты цвета сепия. Бонусом идет богатый перечень стандартного оборудования: центральный дисплей диагональю 10,1 дюйма, аудиосистема Harman Kardon с 19 динамиками, консоль между креслами второго ряда, панорамная крыша и набор ассистирующей электроники.

© Dodge

© Dodge

© Dodge

© Dodge

© Dodge

© Dodge

Помимо Hammerhead, у Dodge есть ещё несколько специальных версий Durango с V8: Hellcat Silver Bullet, R/T 20th Anniversary и SRT 392 AlcHEMI. Для первого впервые использовали обивку кожей «наппа» цвета Ebony Red. Второй может похвастать штатным пакетом Tow N Go, куда входят спортивные настройки рулевого управления, адаптивные амортизаторы, тормоза Brembo и активная выпускная магистраль. Наконец, представленный в январе SRT 392 AlcHEMI отличается внешним и внутренним декором и будет выпущен в количестве 1000 штук.