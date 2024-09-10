Раскрыто количество предзаказов на российский электрокар Atom

Сколько предзаказов собрал российский электрокар Atom. На этот вопрос ответил директора по бренду, маркетингу и коммуникациям АО «Кама» Иван Соломин в разговоре с ИА «Татар-Информ». По его словам, количество заказов уже превысило отметку в 105 тысяч, причем лишь один процент оформивших заявку впоследствии от нее отказались и вернули депозит. В основном заказы поступают от корпоративных клиентов — в первую очередь это таксопарки и сервисы каршеринга.

© Motor.ru

Заказы на Атомы начали принимать год назад, для оформления заявки требуется внести предоплату в размере семи тысяч рублей. Таким образом, суммарный объем предоплаты, которую получил стартап с августа 2023 года, в настоящее время превышает 735 миллиона рублей. Однако эти средства не используются, так как являются возвратным депозитом. Проект финансируется за счет средств инвесторов — КамАЗа, Росатома и РФПИ.

«Большинство предзаказов из Москвы и Санкт-Петербурга, но есть из Казани, Набережных Челнов, Новосибирска, Краснодара, Владивостока, Ростова», — рассказал Соломин.

Он добавил, что первый кузов Atom произведут до конца 2024 года, он сойдет с конвейера столичного завода «Москвич» (бывший «Рено Россия»). Серийное же производство будет запущено в 2025-м.

За первые два месяца с момента начала приема заказов электрокары Atom захотели купить 36 тысяч человек. Предварительное бронирование открывало доступ в личный кабинет пользователя. С помощью цифрового ключа можно было не только занять место в очереди, но ещё получать новости, участвовать в тест-драйвах, экскурсиях и следить за статусом готовности электромобиля.

Хэтчбек Atom получит электродвигатель на постоянных магнитах мощностью 204 лошадиные силы и батарею емкостью 77 киловатт-часов, которая обеспечит до 500 километров хода без подзарядки. В список оснащения войдет комплекс систем ADAS 2+ с 18 функциями, среди которых будет автономная парковка, система удержания в полосе, адаптивный круиз-контроль и экстренное торможение.

Помимо России, Атомы хотят производить в Китае, партнером по этому проекту выступит корпорация XY Group. Предполагается, что сборку российских электрокаров организуют на заводе в Харбине.