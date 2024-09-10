Сотрудники Audi в Брюсселе украли ключи от 200 новеньких Audi Q8 e-tron

Украли ключи от 200 новеньких электромобилей Audi Q8 e-tron.

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Audi производит электрический внедорожник Q8 e-tron только на заводе в Брюсселе, будущее которого в настоящее время неопределенно. В целях оказания давления на руководство сотрудники предприятия в выходные украли около 200 ключей от уже готовых автомобилей.

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Эта протестная кампания призвана побудить руководство концерна сделать четкие заявления о перспективах данного объекта. Директор по производству Audi Герд Уокер обратился к работникам брюссельского завода с призывом сохранять хладнокровие и конструктивно участвовать в поиске решения. В целом, в концерне жестко отреагировали на этот инцидент и заявили, что не потерпят таких действий сотрудников, пригрозив обратиться в суд.

В июле Audi уже объявила, что нельзя исключать закрытие завода в Брюсселе. Причиной стал низкий спрос на производимый там электрический внедорожник Q8 e-tron. Сейчас на предприятии работает около 3 тысяч человек. Неуверенность среди сотрудников возросла после того, как материнская компания Volkswagen объявила в прошлый вторник, что в ближайшие годы в Брюсселе больше не будут выпускать никаких моделей.

По данным профсоюза, в ответ на неопределенную ситуацию сотрудники в последние дни начали приостановку работы, что не позволило возобновить производство после летних каникул. День большого протеста сотрудников предприятия запланирован на 16 сентября.