Geely везет в Россию очередной новый кроссовер

Geely везёт в Россию очередную новинку. Она пополнит семейство кроссоверов Ray, отличительной особенностью которого всегда было соединение технических инноваций и яркого дизайна, что подтверждают хорошо известные в России Geely Coolray и Geely Atlas.

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Название модели состоит из двух частей, где «city» – город, а «ray» – луч. Оно очень подходит автомобилю с выразительным и запоминающимся дизайном, динамичность которого приятно удивит владельца.

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Cityray относится к сегменту C-SUV, и рассчитан на современных городских жителей. По мнению производителя, машина идеально подойдёт для молодых семей. Информация о технических характеристиках и комплектациях нового кроссовера будет объявлена позднее.

Накануне стало известно, что авторынок России стал вторым в Европе. Аналитики отмечают, что на фоне отрицательной динамики на европейском рынке, продажи в России продолжают расти. Российский автомобильный рынок стал вторым по продажам в европейском рейтинге, обойдя Великобританию.

Стоит напомнить, что ещё в июне Россия занимала пятое место, в июле — уже третье. Германия всё ещё остаётся лидером рейтинга. В августе здесь было продано 197 322 машины, что на 27,8% меньше, чем в этот же период прошлого года. Россия вышла на вторую позицию из-за стремительного роста продаж в августе, когда было реализовано 148 338 новых легковых машин, что на 35,1% больше, чем в августе прошлого года.