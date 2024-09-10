«Заряженный» Nissan Ariya Nismo оказался медленнее Tesla Model Y Performance

Электрический Nissan Ariya Nismo оказался медленнее, чем ожидалось. Компания Nissan обнародовала динамические характеристики «заряженного» Ariya от спортивного подразделения Nismo. Выяснилось, что электрический кроссовер разгоняется с места до 100 километров в час за пять секунд, то есть он всего лишь на 0,1 секунды быстрее обычной Ariya без приставки Nismo. Более того, новинка медленнее конкурента в лице Tesla Model Y Performance, которому на разгон до «сотни» требуется 3,7 секунды.

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Ariya Nismo дебютировал на автосалоне в Токио в начале этого года, однако тогда Nissan обошелся без подробностей, заявив лишь, что такой электрокар «мощнее и аэродинамичнее стандартного». Версия от спортивного подразделения Nismo отличается обвесом: у нее удлиненный сплиттер с фирменным красным акцентом, крупный козырек на крыше и выступающий спойлер на задней двери. Кроме того, у такого электрокара глянцевый черный бампер и более прочные алюминиевые диски размерностью 20 дюймов в особых шинах.

© Nissan

© Nissan

Старт продаж намечен на начало 2025 года. Ariya Nismo предложат в «базовой» модификации B6 e-4ORCE с двухмоторной установкой мощностью 367 лошадиных сил и батареей емкостью 66 киловатт-часов, а также в топовой версии B9 e-4ORCE с батареей на 91 киловатт-час и электромоторами, суммарно развивающими 435 лошадиных сил.

Согласно новой информации, разгон с места до 100 километров в час займет у самой мощной 435-сильной Aria Nismo пять секунд ровно. Для сравнения: Ariya e-40rce Evolve+ проделывает это упражнение за 5,1 секунды, а Ariya e-40rce Evolve без «плюса» — за 5,7 секунды. Если же говорить о конкурентах, то те же пять секунд требуются на разгон до «сотни» Tesla AWD Model Y Long Range, а Model Y Performance тратит на ускорение всего 3,7 секунды.

В связи с этим Carscoops пишет, что Nismo-версия оказалась не такой быстрой, как предполагали зарубежные СМИ, при этом она, скорее всего, окажется дороже топовых Model Y. Цены объявят ближе к запуску.