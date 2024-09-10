Массовая авария парализовала движение на КАД в Санкт-Петербурге

Многокилометровая пробка образовалась на КАД в Санкт-Петербурге из-за аварии с участием семи автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

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«Около 08:30 сегодня, 10 сентября, на КАД Санкт-Петербурга (А-118) произошло ДТП, участниками которого стали семь легковых автомобилей. К девяти утра протяженность затора в районе 58-го километра внутреннего кольца КАД составила 9 км. ДТП обошлось без пострадавших, механические повреждения получили только транспортные средства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ДТП произошло на самом загруженном утром участке КАДа — сразу после Большого Обуховского моста.

До этого в Пермском крае произошло ДТП с участием главного редактора местной газеты «Пятница» Зарины Ситдиковой и врача-хирурга Виталия Кривощекова.

Авария произошла на 25-м километре автодороги «Пермь — Ильинский». По словам журналистки, внедорожник Hummer частью кузова выехал на встречную полосу, где врезался в ее машину. Женщина не смогла уклониться от столкновения, поскольку справа от ее машины находилось бетонное ограждение.

За рулем внедорожника Hummer ехал завотделением нейрохирургии Пермской краевой клинической больницы Виталий Кривощеков. Кроме Ситдиковой в аварии пострадали еще два человека.

По данным краевой ГАИ, врач на американском внедорожнике выехал на встречную полосу, участники ДТП были трезвы.