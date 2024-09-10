Dodge скоро представит 1070-сильный полноприводный хэтчбек Hornet R/T FC1-X

Dodge представит 1070-сильный полноприводный хэтчбек Hornet R/T FC1-X.

© За рулем

Американский производитель Dodge готовит к дебюту гоночную версию полноприводного хэтчбека Hornet Hornet R/T FC1-X мощностью свыше 1000 л.с. Технические характеристики автомобиля пока держатся в секрете, но достоверно известно, что для разгона до первой сотни автомобилю понадобится 1,4 секунды.

Под капотом новинки, вполне вероятно, силовой агрегат мощностью 800 кВт (1070 л.с.). Такой ставят на машины группы Nitrocross – на трассе они способны демонстрировать продольное ускорение почти до 2G. Уникальная подвеска позволяет регулировать углы наклона колес и стабилизаторы.

Премьера новинки состоится в ходе чемпионата Nitrocross, где раллийные автомобили соревнуются на комбинированных трассах с грунтом и асфальтом, включая прыжки через 60-метровые пропасти. У серийного Hornet R/T мощность 288 л.с. и крутящий момент 519 Нм, а функция PowerShot добавляет 30 л.с. на короткий срок.