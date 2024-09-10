«Лаборатория Касперского» и «Атом» представили прототип шлюза безопасности электрокара

Разработчики электрокара «Атом» представили прототип шлюза безопасности электромобиля. Блок разработан совместно с «Лабораторией Касперского» и будет защищать «Атомы» от киберугроз: заражений вирусами, подмены ПО во время обновления и прочего. Выпускать устройства будет российская фирма Kraftway.

«Лаборатория Касперского» и «Атом» представили прототип электронного блока управления совместной разработки — шлюз безопасности Kaspersky Automotive Secure Gateway (KASG) на базе операционной системы KasperskyOS. Он призван защитить электромобиль от взлома, позволит безопасно обновлять программное обеспечение и осуществлять мониторинг событий. Шлюз соответствует правилам ООН в сфере кибербезопасности и будет выпускаться в России, на заводе фирмы Kraftway.

С 7 июля 2024 года в Евросоюзе начали действовать правила ООН UN R155 (Кибербезопасность) и UN R156 (Обновление программного обеспечения), предъявляющие новые требования к безопасности автомобилей. Речь идет о способности машин и IT-инфраструктуры противостоять различным киберугрозам, которых с ростом числа онлайн-сервисов и усложнения программного обеспечения становится всё больше.

Такими угрозами могут быть физический доступ к серверам, спуфинг, всевозможные вирусы, в том числе загружаемые через внешние носители информации, а также выгрузка софта из бортовых систем и вмешательство в процесс обновления ПО. Из-за новых требований с производства были сняты Volkswagen Transporter 6.1, топливный Porsche Macan и 718 Boxster/Cayman, так как обновлять их электронику было финансово невыгодно.