Запчасти для Kia и Hyundai вошли в перечень для параллельного импорта

В перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта, добавлены автокомпоненты для автомобилей южнокорейских брендов Kia и Hyundai. Соответствующий приказ Минпромторга РФ опубликован во вторник, 10 сентября.

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В пресс-службе Минпромторга ТАСС пояснили, что добавление в перечень автокомпонентов Kia и Hyundai связано с большим количеством автомобилей этих марок в России и позволит обеспечить внутренний рынок необходимыми запчастями.

При этом из перечня был изъят ряд брендов продукции легкой промышленности.

Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил о том, что правительство решило продлить параллельный импорт на 2025 год. В то же время он подчеркнул, что перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта, будет постепенно сокращаться по мере выпуска российской продукции соответствующего качества в достаточных объемах.