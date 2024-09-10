ГАЗ раскрыл официальную стоимость полноприводного «Соболя NN»

За полноприводный «Соболь NN» будут просить 3 615 000 рублей. Новинка оснащается 2,5-литровым 150-сильным турбодизелем, с которым идёт шестиступенчатая механическая коробка. В трансмиссии реализованы жёстко подключаемый полный привод, электронное управление раздаточной коробкой, блокировка заднего дифференциала и понижающая передача (передаточное число — 2,82).

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На старте продаж будут доступны цельнометаллический фургон и семиместный комби: стоимость первого составит 3 651 000 рублей, а второго — 3 740 000 рублей. Для сравнения, представителя уазовского семейства СГР, то есть «Буханки», «Головастики» и т.п., можно купить, заплатив от 1 430 000 до 1 745 000 рублей.

При этом «Соболь NN 4x4» располагает более продвинутой конструкцией, вместительным кузовом и богаытм набором оборудования. В него включены зимний пакет, антиблокировочная система тормозов, штатная медиасистема, предпусковой подогреватель и многое другое.

Чуть позже стартуют продажи экспедиционной версии модели. Она получит силовой обвес кузова, экспедиционный багажник, дополнительную светотехнику и внедорожную резину. Цены будут объявлены позднее, но логично прежположить, что такой автомобиль окажется дороже 4 000 000.

И продолжая тему новинок. В России разрабатывают новый переднеприводный грузовик: такой формат машины будет удобен для доставки посылок внутри города.