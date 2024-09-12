Названы самые популярные новые автомобили от 3 до 5 млн рублей

Среди новых автомобилей сегмент от трех до пяти миллионов рублей за последние два года стабильно занимает больше трети всего объема предложений. Эксперты "Авто.ру" рассказали "Российской газете", какие модели вызывают у покупателей наибольший интерес в текущем году.

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На основе данных о звонках и в объявлениях, опубликованных на "Авто.ру", установлено, что доля китайских марок с января 2023 года увеличилась с 32% до 72%.

Самыми популярными марками стали Exeed, Geely и Chery. Больше, чем 83% предложений приходится на кроссоверы, еще 9% объявлений на седаны, а на третье место довольно неожиданно взобрались пикапы, их доля увеличилась до 4,5%.

Рейтинг моделей возглавил Exeed TXL, его средняя стоимость за восемь месяцев составила 4,33 миллиона рублей.

Остальные места распределились следующим образом: 2-е - Jaecoo J7 (3,55 миллиона рублей), 3-е - Exeed LX (3,45 миллиона рублей), 4-е - Geely Monjaro (4,66 миллиона рублей), 5-е - Tank 300 (4,52 миллиона рублей), 6-е - Changan Uni-K (4,21 миллиона рублей), 7-е - GAC GS8 (4,34 миллиона рублей), 8-е - Chery Arrizo 8 (3,36 миллиона рублей), 9-е - Jetour T2 (3,99 миллиона рублей), 10-е - Geely Atlas (3,49 миллиона рублей).

Фото: "Авто.ру"