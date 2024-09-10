ЕС смягчит пошлины для Tesla и китайских автопроизводителей

Европейский союз готовится немного снизить предложенные дополнительные тарифы на импортируемые из Китая электромобили, включая модели Tesla. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

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По их данным, дополнительная ставка для Tesla будет пересмотрена с 9% до чуть менее 8%. Аналогичные коррективы коснутся и других автопроизводителей. Решение принято после предоставления компаниями новой информации.

Новая максимальная ставка для не сотрудничающих производителей из КНР составит 35,3% вместо 36,3%.

«Tesla Shanghai получит самое крупное отдельное сокращение до 7,8%», — говорится в публикации.

Страны ЕС должны проголосовать за окончательные тарифные ставки, которые вступят в силу в ноябре. Они будут начисляться сверх действующих 10% пошлин на китайский экспорт.

Торговая напряженность между Европой и Китаем обострилась в начале этого года, когда ЕС сигнализировал о введении дополнительных тарифов на электромобили, ввозимые из Китая. Позже Еврокомиссия сообщила , что намерена реализовать эти планы по импортным пошлинам, а также ввести тарифы на автомобили Tesla, произведенные в Китае в размере 9%.