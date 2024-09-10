Ora впервые попала в топ-5 российского рынка электрокаров

Марка Ora вошла в пятерку самых продаваемых электрокаров в России. В августе 2024 года россияне купили 1302 новых электромобиля, пишет «Автостат». По сравнению с тем же месяцем прошлого года продажи упали на 12 процентов, а с июлем нынешнего — выросли на 19. Лидирует в сегменте по-прежнему китайский Zeekr, который минувшим летом официально запретил продавать свои машины в РФ. А на пятую строчку впервые поднялась Ora — электромобильная «дочка» Great Wall Motor.

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Zeekr занял почти половину «зеленого» авторынка РФ в августе. За месяц россияне купили 610 электрокаров марки, что равно 67 процентам от всех продаж в сегменте. Далее следуют «Москвич» и Evolute с результатами 132 и 107 реализованных автомобилей соответственно.

Четвертая строчка досталась ушедшему Volkswagen, продукцию которого возят «серые» дилеры. Его электрокары приобрели 57 человек. Пятое же место с относительно небольшим отставанием заняла Ora, у которой насчитали 45 проданных машин.

В целом за прошедшие восемь месяцев 2024 года в России реализовали 12 689 электромобилей — на 81 процент больше, чем за январь-август прошлого года.

Тем временем Ora решила проредить свою линейку. Часть моделей оказались убыточными: это хэтчбеки Black Cat и White Cat, которые решено снять с производства. Каждый месяц Great Wall Motor теряла на них по 28 миллионов долларов. Другие «кошки» Ora остаются в строю — это Ballet Cat, Funky Cat и Lightning Cat.