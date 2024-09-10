Эксперт назвал оптимальный ресурс тормозных колодок автомобиля

Новые тормозные колодки легкового автомобиля могут выйти из строя всего через 5 тыс. километров из-за агрессивной манеры езды. Об этом «Газете.Ru» сообщил директор департамента механического ремонта «Люкс» автомобильной группы «Авилон» Павел Константинов.

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«Колодки можно сжечь и за 5 тыс. километров при интенсивных торможениях, а можно эксплуатировать и более 100 тыс. километров, если будут длительные поездки по трассам. Обычно передних колодок хватает на 15 – 30 тыс. километров. Задние тормозные колодки ходят дольше», — сказал Константинов.

О необходимости замены тормозных колодок могут сигнализировать датчики износа. Если таких устройств нет, то следует периодически осматривать состояние колодок. Чаще всего это совмещают с работами по весенне-осеннему шиномонтажу. При появлении скрипа или скрежета при торможении необходимо посетить сервис, чтобы не повредить тормозные диски, сказал эксперт.

При эксплуатации неоригинальных колодок можно столкнуться с проявлениями свиста или скрипа, поскольку для их изготовления используются более дешевые материалы. Однако это не влияет на эффективность торможения, пояснил специалист.