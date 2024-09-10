Компания Chery показывала новый седан Fulwin A9 в качестве концепта на автосалонах в Гуанчжоу и Пекине. Наконец подготовлена серийная версия модели.

© Российская Газета

У бренда Fulwin есть ещё пара альтернативных названий - Fengyun и Amulet. Сути это не меняет, и в линейку войдут гибриды и электрокары. Готовящийся к дебюту Fulwin A9 оснащён гибридной системой C-DM, которую Chery устанавливает в том числе на модели Exeed.

Отличия серийного Fulwin A9 от апрельского концептуального образца заключаются в дизайне "нарисованной" решётки радиатора и ручках дверей. Выдвижной спойлер, к слову, сохранён.

В мае 2024 года на рынок вышел гибридный кроссовер Chery Fulwin T9 размером с Kia Sportage и ценой, как у Lada Niva Travel.