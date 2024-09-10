Еще один редкий автомобиль сгорел после выставки в Пеббл-Бич

Недавно мы рассказывали о том, как единственный в своём роде концепт-кар Ford Probe I Ghia сгорел в трейлере после выставке в Пеббл-Бич. Оказывается, в подобных же обстоятельствах был уничтожен ещё один редкий автомобиль: Hispano-Suiza J12 Vanvooren Cabriolet 1934 года, также полностью сгоревший в трейлере.

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Hispano-Suiza, стоимость которой до пожара составляла 2 000 000 долларов США, заняла второе место в категории J-1: European Classic Touring Early на Pebble Beach Concours d\'Elegance 2024. В среду пожарная служба Монтерея выехала на место возгорания прицепа и обнаружила внутри машину. Власти перекрыли шоссе в обоих направлениях, пока тушили пожар.

Monterey Herald сообщает, что в результате пожара пострадавших нет. Водитель тягача смог отцепить его от прицепа и также отвезти в безопасное место. На данном этапе продолжающегося расследования неясно, что вызвало пожар.

Пожарные утверждают, что на данный момент нет никаких оснований для подозрений на поджог, несмотря на тот факт, что таким же образом в пожаре был уничтожен концепт-кар Ford.

«Это необычное событие, которое случилось дважды», — говорит начальник пожарной охраны Монтерея Крис Гроган. «Но ни один из пожаров не выглядит подозрительным. Это просто полоса неудач».

J12 примечателен тем, что изначально предлагался с 9,4-литровым V12. Сгоревший автомобиль принадлежит гонконгскому миллиардеру-бизнесмену Майклу Кадури.