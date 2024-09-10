В России создали комфортабельный мусоровоз с медиасистемой и спальником

На шасси грузовика «Валдай 12» построили мусоровоз на 70 контейнеров. Коммунальная машина оснащена системой уплотнения мусора, что имеет коэффициент прессования, равный семи: в бункер вместимостью 10 кубических метров помещается до 70 типовых мусорных контейнеров.

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В движение «Валдай 12» приводится 169-сильным турбодизелем ЯМЗ-534, с которым состыкована новая 6-ступенчатая коробка передач. Важная особенность конструкции — это пневматическая задняя подвеска.

В список базового оснащения включены 9-дюймовый тачскрин медиасистемы, подогрев подресоренного сиденья, кондиционер, а также спальное место для кратковременного отдыха водителя.

«Модификация мусоровоза СМ10-02 на шасси "Валдай 12" — эксклюзивная разработка смоленского завода КДМ», — отмечает Ольга Соловьева, генеральный директор ООО «Завод КДМ».

По её словам, СМ10-02 грузоподъёмностью 4 тонны — это компактная, маневренная и производительная машина, которая способна работать на узких улицах небольших городов.

Между тем, марка ГАЗ раскрыла стоимость полноприводного «Соболя NN». Новинка оснащается 2,5-литровым 150-сильным турбодизелем, с которым идёт шестиступенчатая механическая коробка.