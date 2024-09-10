Глава Национального автомобильного союза рассказал, как изменятся цены из-за утильсбора

Глава НАС Шапарин: цены на авто из КНР вырастут до 20% после роста утильсбора.

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Предстоящее повышение утилизационного сбора стало причиной огромных очередей на границе с Россией, на текущий момент ее можно пересечь только спустя семь дней. В экспертном сообществе прогнозируют, что такая ситуация продлится вплоть до начала октября.

Рассуждая о последствиях для рынка от повышения утильсбора, вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин рассказал, что вырастут цены на автомобили, ввезенные из Китая, и не имеющих локального производства в России.

«Утильсбор повышают на машины, которые не производятся в России. Причем на актуальные для наших соотечественников модели, включая минивэны для больших семей», – уточнил глава НАС.

Исключением может стать бренд Haval, у которого есть завод под Тулой, а также Geely, выпускающий свою продукцию под маркой «БелДжи» в Белоруссии. Не исключено, что льготы получат Chery – на бывшем заводе Nissan в Петербурге китайский бренд собирает автомобили Xcite, «Москвич», выпускающий JAC, а также Changan – прототип Volga. Что касается остальных популярных марок, их ждет повышение на рынке РФ, причем значительное, убеждены в экспертном сообществе.

«Удар по авторынку будет нанесен сильнейший. Мы прекрасно понимаем, что 300 тыс. дополнительных рублей на ходовые китайские машины — это минимум 10–20% их стоимости», – констатирует вице-президент НАС.

Его позицию разделяют и другие эксперты автоотрасли, допускающие рост цен на новые автомобили к концу 2024 года минимум на 10%. Источник: autonews.ru