BMW ухудшила прогноз на 2024 год, и на то есть две причины

BMW ухудшила прогноз на 2024 год, и вот почему. В официальном пресс-релизе немецкой компании говорится, что первая причина, по которой ей не удастся достигнуть озвученных ранее показателей — это обнаруженный дефект интегрированных тормозных систем (IBS), из-за которого BMW пришлось заморозить поставки и отозвать 1,5 миллиона автомобилей.

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Отзывная кампания и отсрочка отгрузок обернулись для автопроизводителя существенными расходами. Ну, а вторая причина ухудшения прогноза — ослабление спроса на новые машины на одном из крупнейших рынков.

Что касается потерь на фоне приостановки поставок и масштабной отзывной кампании, то, по оценкам BMW, в третьем квартале 2024 года сумма расходов будет выражаться девятизначным числом. Операционная маржа составит около четырех процентов, хотя по прежним оценкам она была на уровне восьми-десяти процентов.

Кроме того, на фоне объявления об отзыве акции компании пошли вниз: на торгах во вторник они потеряли 8,3 процента, а с начала 2024 года их стоимость упала на 29,4 процента.

Помимо этого, BMW наблюдает снижение спроса на автомобили на одном из ключевых рынков — в Китае. Причем потребительский спрос в КНР остается слабым, даже несмотря на меры поддержки и стимулирования продаж, которые предпринимает государство.

На фоне всех этих проблем BMW ожидает, что результаты по итогам 2024 года окажутся ниже, чем в 2023-м. При этом ранее компания прогнозировала «небольшой рост» продаж.