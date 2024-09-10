Chery и Huawei назвали цену на совместный кроссовер Luxeed R7

В КНР состоялась конференция по запуску второй совместной модели Huawei и Chery - кроссовера R7. На мероприятии были названы цены и впервые показан салон.

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По китайской классификации Luxeed R7 относится к классу среднеразмерных кроссоверов, хотя D-класс он определённо перерос: 4956 х 1981 х 1634 мм, колёсная база равна 2950 мм. Стандартная комплектация предполагает 20-дюймовые колёса, 21 дюйм - опция.

Как и седан, кроссовер предлагается в заднеприводном исполнении - один электродвигатель мощностью 292 л.с., и полноприводном, где с пары мотором "сняли" 496 л.с. Запас хода - 667 и 736 км по циклу CLTC.

Автомобиль оснащён подвеской CDC с регулируемой жёсткостью амортизаторов, а также кучей сенсоров для реализации сценариев автономного вождения, в их числе лидар на крыше, 12 ультразвуковых радаров, три миллиметровых радара и 11 камер.

Пока озвучен предварительный прайс - 268 тысяч юаней (3,38 млн рублей). В России продаётся седан Luxeed S7 стоимостью 8 млн рублей. Салоны у моделей унифицированы, за исключением центрального тоннеля: у Luxeed R7 там есть два подстаканника.