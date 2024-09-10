Совместные модели Audi и SAIC будут ориентированы на молодежь и автопилот

Компания Audi рассчитывает с помощью заимствованных у китайского государственного автоконцерна SAIC технологий выпустить на китайский рынок конкурентоспособные электромобили. Те, что Audi производит сейчас, китайских потребителей не привлекают.

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Попытки Audi продавать в Китае электромобили собственной разработки оказались неудачными: китайцы покупают их крайне неохотно, отдавая предпочтение более доступным и при этом более высокотехнологичным моделям от местных, китайских брендов. Для примера вспомним дебютировавший в 2021 году среднеразмерный трёхрядный электрический кроссовер Audi Q5 e-tron: он был разработан специально для китайского рынка и выпускается на новом заводе SAIC-VW в Антинге (часть Шанхая), в первой половине текущего года его продажи, по данным самой компании Audi, составили всего 2200 шт.

Новый завод в Антинге был запущен в 2020 году с расчётом на массовое производство «электричек», его проектная мощность составляет 300 000 машин в год, помимо Audi Q5 e-tron он сегодня производит электромобили Volkswagen ID.3, ID.4 X и ID.6 X для китайского рынка, которые тоже продаются плохо. В общем, сейчас завод сильно недозагружен.

В целом же Audi продолжает удерживать крепкие позиции в Китае: с января по июнь текущего года немецкая марка продала здесь 320 370 машин (-1,9% по сравнению с АППГ), но это в основном «углеводородные» модели местной сборки, а вот с электромобилями у Audi в Китае пока ничего не получается.

Сейчас Audi пытается перезапустить свой электромобильный бизнес в Китае с помощью нового этапа сотрудничества с SAIC, а именно с помощью совместно разработанных моделей — соответствующая договорённостью была достигнута в июле прошлого года, а соглашение было подписано в мае текущего года. Гендиректором нового совместного проекта назначен испанец Фермин Сонейра, внутри компании новая линейка электромобилей для Китая обозначена кодовым словом Purple. На данный момент в линейке Purple запланированы девять моделей, они выйдут на рынок до 2030 года. Первую модель покажут в виде концепта в ноябре этого года, во второй половине 2025 года появится серийный вариант, затем в течение 18 месяцев на рынок выйдут ещё две модели из линейки Purple. Производиться первые модели из линейки Purple будут на вышеупомянутом заводе в Антинге.

По данным инсайдеров, совместные модели Audi и SAIC не получат эмблему Audi, но пока неизвестно, что будет вместо неё. Вчера китайские СМИ (в частности журнал Autohome) сообщили со ссылкой на Фермина Сонейру, что канонические электромобили Audi и модели из линейки Purple рассчитаны на разную целевую аудиторию: канонические Audi — это дорогие премиальные модели для взрослой аудитории, а совместные модели с SAIC рассчитаны на состоятельную молодёжь, которая предъявляет высокие требования к электронике и имеет специфические запросы к дизайну. Короче говоря, по сути, речь идёт о создании нового суббренда, но первое время модели из линейки Purple будут продаваться через дилерскую сеть Audi. Скорее всего, модели из линейки Purple будут ощутимо дешевле канонических электромобилей Audi и будут чаще обновляться, в первую очередь программно — без этого сегодня нельзя рассчитывать на хорошие продажи в Китае.

Какую платформу получат модели из линейки Purple, пока точно неизвестно, ранее ходили слухи, что это будет платформа IM Motors — дочерней компании SAIC, производящей наиболее высокотехнологичные «электрички». В любом случае ясно, что SAIC снабдит модели из линейки Purple новейшей электроникой, в том числе системой автономного вождения. В Китае разрешён максимум второй уровень автопилота по классификации SAE, то есть даже в самых технически продвинутых моделях водитель обязан всё время следить за дорогой, однако вождение в Китае процесс довольно скучный, поэтому даже такие автопилоты пользуются высоким спросом у состоятельных покупателей.

Добавим, что для новых электромобилей марки Volkswagen в Китае подобран другой технологический партнёр — компания Xpeng: первые новинки Volkswagen на платформе Xpeng поступят в продажу в 2026 году.

Ставку на китайские технологии сделала также британская компания JLR: она будет использовать платформу Chery для запуска в Китае новых моделей электромобилей под маркой Freelander.