В Узбекистане появился электрокар за 1 500 000 рублей

В Узбекистане стартовали продажи бюджетного электрокара BYD Seagull. Длина пятидверсного хэтчбека — всего 3780 мм (для сравнения, Renault Sandero первого поколения имел длину 4020 мм). В движение машину приводит 75-сильный электромотор, запитанный от аккумулятора ёмкостью 39 кВт·ч. Время зарядки постоянным током от 30 до 80% составляет 33 минуты.

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Цена аккумуляторной пятидверки — 208 300 000 сумов, что равнозначно 1 482 000 российских рублей. В базовой версии есть отделка салона экокожей, 10-дюймовый тачскрин медиасистемы, задняя камера и многое другое.

На местном рынке будут продаваться BYD Seagull китайского произвосдтва, хотя недавно фирма организовала локальную CKD-сборку других автомобилей — седана Chazor и кроссовера Song Plus.

Добавим, что модель была представлена на прошлогоднем Шанхайском автосалоне. В её основе лежит платформа e3.0, на которой также базируется сверхпопулярный BYD Dolphin.

Между тем, марка Lada назвала сроки выпуска электрического «Ларгуса». Вице-президент по внешним связям АвтоВАЗа Сергей Громак заявил, что сборка «зелёной» модели Lada e-Largus намечена на сентябрь этого года.

В движение e-Largus будет приводиться синхронным электромотором на постоянных магнитах мощностью 110 кВт. Литий-ионные батареи расположены на месте бензобака и в моторном отсеке.