Эксперт объяснил, почему Mazda CX-5 с пробегом лучше не покупать

Эксперт "За рулём" Сергей Зиновьев рассказал, какие версии Mazda CX-5 с пробегом лучше не покупать, а какие достойны внимания, если нужен компактный городской кроссовер до 2 млн рублей.

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В бюджет вписываются кроссоверы возрастом 8-10 лет с пробегами до 150 тысяч км. До 200 тысяч км CX-5 держится бодро и при надлежащем обслуживании не требует серьёзного ремонта, особенно надёжна подвеска.

При любви россиян к дизелям, в случае с "Маздой" мотор объёмом 2.2 литра лучше обойти стороной из-за конструктивных недочётов, которые могут быть фатальными.

Базовый атмосферник PE-VPS 2.0 (150 л. с.) надёжен и имеет ресурс около 300 тысяч км, но очень требователен к качеству топлива. Если оно будет плохим, говорит Зиновьев, то система засорится, выйдут из строя катушки зажигания. Самым слабым звеном двигателя считается термостат. Коробки - что МКП, что "автомат", эксперт назвал "благополучными".